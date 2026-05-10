11 мая состоится матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» примет «Жирону». Хозяева проводят великолепный отрезок и совмещают успехи в Ла Лиге с еврокубковой кампанией, тогда как гости стремительно катятся в зону вылета и не могут остановить череду поражений. Встреча обещает пройти под диктовку заряженного и уверенного в себе «Райо».

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб поймал фантастический ритм. Команда выиграла 3 последних матча в Ла Лиге и не пропускает в них – это лучшая оборонительная серия клуба в сезоне. На дистанции 5 встреч «Райо» пропускает в среднем всего 0,60 мяча за игру и забивает 1,60. Хорхе де Фрутос с 11 голами в 46 матчах ведeт команду вперeд, но главная сила сейчас – именно коллективная игра в обороне и быстрые переходы. Победа над «Хетафе» (2:0) в прошлом туре и успех в Лиге конференций против «Страсбура» (1:0) подтверждают, что «пчeлы» находятся в отличной физической и психологической форме. Команда забивает в 6 последних матчах и явно намерена продлить эту серию.

«Жирона»

Каталонцы переживают острейший кризис. Три поражения подряд опустили команду на 17-е место, и теперь от зоны вылета еe отделяет минимальное расстояние. Оборона «Жироны» выглядит беспомощной – 1,40 пропущенных мяча в среднем за 5 последних встреч и 4 тура подряд без «сухаря». Владислав Ванат с 10 голами в 29 матчах остаeтся единственным светлым пятном, но атака забивает скромно – 1,00 мяча в среднем на той же дистанции. Поражения от «Мальорки» (0:1), «Валенсии» (1:2) и «Бетиса» (2:3) демонстрируют неспособность команды удерживать результат и играть дисциплинированно. При этом «Жирона» забивает «Райо» в 8 из 10 последних очных встреч, что оставляет гостям надежду на гол престижа.

Факты о командах:

«Райо Вальекано»

Победная серия из 3 матчей в Ла Лиге

Не пропускает в 3 последних турах

Забивает в 6 последних матчах

Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

«Жирона»

Проигрышная серия из 3 матчей

Пропускает в 4 последних турах подряд

Пропускает в среднем 1,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает «Райо» в 8 из 10 последних очных матчей

История противостояний

«Жирона» забивает в 8 из 10 последних очных встреч

Последняя встреча: победа «Райо» в гостях (3:1)

В Мадриде «Райо» выиграл предыдущий матч (2:1)

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Жирона»

Расклад очевиден: «Райо» находится в великолепной форме, не пропускает в трeх турах подряд и стабильно забивает. «Жирона» катится в пропасть и проигрывает три матча кряду. Единственный шанс гостей – историческая результативность в очных встречах, однако текущая форма каталонцев не внушает оптимизма. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев с как минимум одним забитым мячом, при этом гости могут ответить голом престижа.

Рекомендованные ставки: