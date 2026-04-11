Резкий комментарий Арбелоа после не назначенного в пользу «Реала» пенальти

Альваро Арбелоа заявил, что «Реал» должен был получить пенальти в матче с «Жироной».
«Реал» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), а главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа прокомментировал спорный эпизод с участием арбитров после игры.
«Для меня это пенальти и здесь, и на Луне, но это то же самое, что и всегда. Еще один эпизод. Еще одна неделя. Что есть, то есть. Правда в том, что этого не понимаю ни я, ни кто-либо еще.
Думаю, ВАР вмешивается, когда это удобно, а когда нет – не вмешивается. Вы знаете мое мнение, и эти факты его только подтверждают. У нас было много подобных ситуаций с судьями. То же самое, что и всегда», – сказал Арбелоа.
- «Реал» по итогам тура может отстать от лидирующей «Барселоны» на девять очков. «Жирона» занимает 12-ю строчку таблицы.
- У «Реала» три матча без побед подряд. У «Жироны» одно поражение в последних пяти матчах.
- В первом круге команды тоже сыграли вничью.
- Впереди у «Реала» ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии».
- «Жирона» не побеждает «Реал» на его поле с 2019 года. Тогда в феврале каталонцы победили со счетом 2:1.
Источник: Mundo Deportivo