Испанский клуб вернулся в Примеру спустя 14 лет

«Расинг» победил дома «Вальядолид» со счетом 4:1 в матче 40-го тура Сегунды и обеспечил себе повышение в классе.

За два тура до финиша сезона клуб из Сантандера лидирует в турнире с 78 очками.

«Расинг» стал недосягаем для идущей 3-й «Альмерии» (71 очко) и команд расположенных ниже. 2-ю позицию занимает «Депортиво» с 74 очками.

«Расинг» сыграет в Примере впервые с сезона-2011/12. Его лучшим результатом в чемпионате Испании было вице-чемпионство в сезоне-1930/31.