Карпин предложил дальнейший шаг для севшего в глубокий запас Захаряна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну следует менять клуб.

«Есть ещe вариант – уехать в другой чемпионат, а не только возвращаться в Россию. Но опять же, это его решение будет. Может, больше подойдeт не испанский чемпионат, а, например, французский.

Решение надо принимать прежде всего ему – готов он к этому или не готов. Готов ли он адаптироваться к новой стране, к новому языку, к новому футболу», – сказал Карпин.