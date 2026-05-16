Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин предложил дальнейший шаг для севшего в глубокий запас Захаряна

Карпин предложил дальнейший шаг для севшего в глубокий запас Захаряна

16 мая, 00:15
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну следует менять клуб.

«Есть ещe вариант – уехать в другой чемпионат, а не только возвращаться в Россию. Но опять же, это его решение будет. Может, больше подойдeт не испанский чемпионат, а, например, французский.

Решение надо принимать прежде всего ему – готов он к этому или не готов. Готов ли он адаптироваться к новой стране, к новому языку, к новому футболу», – сказал Карпин.

  • «Реал Сосьедад» приобрел Захаряна у «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро без учета бонусов.
  • В этом сезоне 22-летний россиянин провел 16 матчей в Примере, не отметившись результативными действиями.
  • Захарян в составе сансебастьянцев выиграл первый трофей в карьере на взрослом уровне – Кубок Испании.

Еще по теме:
Захарян недоволен своей ролью в «Сосьедаде» 4
Ловчев назвал российского игрока, который сломал карьеру из-за отъезда в Европу 15
Захаряна назвали Водкаряном 4
Источник: RT
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Россия Реал Сосьедад Захарян Арсен Карпин Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1778880979
Чемпионат армении ему подойдёт. Пошинян отражение, всего армянского народа.
Ответить
Император Бомжей
1778882583
Ага, во француский где вырывают ноги с корнями, с учетом травм пора бы закончить
Ответить
uralec06
1778900869
Зато в Европе и с трофеем....завидуйте
Ответить
BarStep
1778903636
Да не играть этот парень в Испанию уезжал, ему паспорт нужен.. Сколько он там уже скамейку трет, года три? Ну вот ещё годика два терпеливо «отседит» и будет на гражданство подавать.. Гы Цели и задачи у этих тикнизянов совсем иные Гы
Ответить
Главные новости
Титул «Зенита», «Спартак» упустил бронзу, отставка в РПЛ, новый тренер «Челси» и другие новости
01:06
Бронзовый призер Евро-2008 в составе России завершил карьеру
00:34
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым уступил в дерби (1:2)
00:01
1
Мнение Рабинера о чемпионстве «Зенита»
Вчера, 23:57
4
ФотоРеакция Дурана на чемпионство «Зенита»
Вчера, 23:13
5
Аршавин объяснил, почему «Зениту» так важно было это чемпионство
Вчера, 22:50
8
Губерниев прокомментировал чемпионство «Зенита»
Вчера, 22:30
11
«Шампанское, коньяк, виски, русская водка!»: Соболев поделился планами после чемпионства
Вчера, 22:19
14
Зырянов – о чемпионстве «Зенита»: «Столица российского футбола возвращается в Петербург»
Вчера, 22:10
10
Батраков ответил, стал ли матч с ЦСКА последним для него в составе «Локо»
Вчера, 21:41
3
Все новости
Все новости
Примера. «Барселона» обыграла дома «Бетис» (3:1), у Рафиньи дубль
00:15
Примера. «Реал» с минимальным счетом победил «Севилью»
Вчера, 21:54
Агент севшего в глубокий запас Захаряна высказался о будущем игрока
Вчера, 15:49
1
«Реалу» предложили двух игроков «Манчестер Сити»
Вчера, 12:13
2
Заявление Моуринью перед возвращением в «Реал»
Вчера, 09:49
Игрок «Реала» отреагировал на обвинения в вызове эскортниц
16 мая
4
Арбелоа рассказал о своем отношении к возвращению Моуринью в «Реал»
16 мая
«Барселона» попрощалась с Левандовским
16 мая
Арбелоа – футболисту «Реала»: «Ты не сыграешь ни минуты, пока я здесь»
16 мая
1
ВидеоЛевандовски принял финальное решение по будущему в «Барселоне»
16 мая
2
Стала известна позиция Винисиуса по назначению Моуринью в «Реал»
16 мая
3
Раскрыта причина расставания Винисиуса со своей девушкой
16 мая
4
Моуринью попросил «Реал» усилиться игроком «Барселоны»
16 мая
2
Только один футболист выиграл 4 из 5 топ-лиг Европы
16 мая
Мбаппе прояснил свое будущее в «Реале»
16 мая
2
Карпин предложил дальнейший шаг для севшего в глубокий запас Захаряна
16 мая
8
Захарян недоволен своей ролью в «Сосьедаде»
15 мая
4
ФотоВинисиус расстался со своей девушкой
15 мая
5
Вальверде вернулся к тренировкам «Реала» после драки с Чуамени
15 мая
Мбаппе назвал свою единственную ошибку в «Реале»
15 мая
3
Арбелоа сказал, ставит ли Мбаппе на 4-е место среди нападающих «Реала»
15 мая
2
Мбаппе раскрыл, почему Арбелоа не выпустил его в стартовом составе «Реала» против «Овьедо»
15 мая
2
Стало известно, когда «Реал» представит Моуринью
15 мая
Мбаппе в стиле Дзюбы ответил на вопрос, почему не вышел в основе
15 мая
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
15 мая
1
«Реал» официально объявил о досрочных выборах президента
14 мая
Анчелотти высказался о назначении Моуринью в «Реал»
14 мая
Левандовски получил предложение с зарплатой 90 миллионов в год
14 мая
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 