Форвард ЦСКА переходит в «Партизан»

ЦСКА определился с будущим нападающего Артема Шуманского. Его отправят в аренду в «Партизан».
Договоренность достигнута. Срок аренды – сезон. Будет опция выкупа. Зарплату Шуманского клубы поделят поровну.
- «Партизан» интересовался Шуманским еще зимой, но тогда договориться не получилось и футболист отправился в аренду в «Крылья Советов».
- За полугодие в «Крыльях» Шуманский провел 13 официальных матчей, не забив ни разу.
- ЦСКА купил белоруса в 2024 году за 1,5 миллиона евро.
Источник: Mozzart Sport