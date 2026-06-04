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  • Кандидат в президенты «Реала» пожелал «Барселоне» вылететь в Сегунду

Кандидат в президенты «Реала» пожелал «Барселоне» вылететь в Сегунду

Вчера, 11:02
1

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме заявил, что исчезновение «Барселоны» не стало бы для него проблемой.

– Я хочу видеть «Барсу» в Сегунде, меня бы это обрадовало. Меня бы это осчастливило.

– Вы бы хотели, чтобы «Барса» исчезла?

– У меня не было бы с этим никаких проблем. Я хочу, чтобы «Реал» побеждал, а что там у других...

  • Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня.
  • 37-летний бизнесмен Рикельме также пообещал оформить трансфер в «Мадрид» нападающего Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

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Источник: onefootball
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (1)
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Антрацитовый волхв
1780561489
А в чём проблема играть лучше, чем они, а не языком вертеть?
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