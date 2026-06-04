Кандидат в президенты «Реала» пожелал «Барселоне» вылететь в Сегунду

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме заявил, что исчезновение «Барселоны» не стало бы для него проблемой.
– Я хочу видеть «Барсу» в Сегунде, меня бы это обрадовало. Меня бы это осчастливило.
– Вы бы хотели, чтобы «Барса» исчезла?
– У меня не было бы с этим никаких проблем. Я хочу, чтобы «Реал» побеждал, а что там у других...
- Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня.
- 37-летний бизнесмен Рикельме также пообещал оформить трансфер в «Мадрид» нападающего Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
Источник: onefootball