Отец Ямаля объяснил, почему не поехал поддержать сына на ЧМ-2026

Мунир Насрауи, отец вингера сборной Испании Ламина Ямаля, прокомментировал свое отсутствие на чемпионате мира.

Игрок «Барселоны» проводит дебютный ЧМ.

Испанцы дошли до финала, где сыграют 19 июля с Аргентиной.

Ямаль забил 1 гол в 7 матчах турнира.

«Для меня это очень тяжело. Я страдаю эпилепсией, мне приходится ежедневно принимать довольно много таблеток.

Из-за нервов и эмоций у меня может случиться эпилептический приступ. Я могу создать проблемы, поэтому лучше остаться дома», – сказал Насрауи.

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