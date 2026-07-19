Чемпионат мира 2026, 19 июля: где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала

19 июля состоится финал чемпионата мира-2026.

В игре за золото встретятся Испания и Аргентина. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Игру примет стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.

Впервые в турнире участвовали 48 команд.

Чемпионат мира, Финал Испания - Аргентина - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: 1:0 - Ф. Торрес, 106. Удаления: нет - Э. Фернандес, 90+3 (вторая ж.к).

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