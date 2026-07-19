Чемпионат мира 2026, 19 июля: где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала

19 июля состоится финал чемпионата мира-2026.
В игре за золото встретятся Испания и Аргентина. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Игру примет стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде, Мексике.
Впервые в турнире участвовали 48 команд.
Чемпионат мира, Финал
Испания - Аргентина - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - Ф. Торрес, 106.
Удаления: нет - Э. Фернандес, 90+3 (вторая ж.к).
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Источник: «Бомбардир»