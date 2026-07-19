Червиченко заявил, что Аргентина выиграет ЧМ-2026 благодаря божественному провидению

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем финале чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

– Конечно, мои предпочтения в финале будут на стороне аргентинцев. Испанцы и аргентинцы, так скажем, антропометрически одинаковые сборные. Но, на мой взгляд, Аргентина все равно выглядит получше.

– Три вещи, за счeт которых Аргентина выиграет чемпионат мира.

– Первое – это Месси. Второе – непонятная и необъяснимая история с преображением команды после 80 минуты. Третье – божественное провидение, которое не позволит испанцам подняться наверх. Было бы неплохо, если бы аргентинцы второй раз подряд стали чемпионами мира.

Финал пройдет сегодня, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

Аргентина с Месси защищает титул.

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