Рэпер Дрейк поставил крупную сумму на матч Испания – Аргентина

Всемирно известный рэпер Дрейк сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.
О своей ставке он сообщил подписчикам в соцсети.
Дрейк поставил 1.5 миллиона долларов на победу сборной Аргентины в основное время. Коэффициент – 3,45.
- Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.
- Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.
- Аргентина защищает титул.
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Источник: «Бомбардир»