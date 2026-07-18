Рэпер Дрейк поставил крупную сумму на матч Испания – Аргентина

Всемирно известный рэпер Дрейк сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.

О своей ставке он сообщил подписчикам в соцсети.

Дрейк поставил 1.5 миллиона долларов на победу сборной Аргентины в основное время. Коэффициент – 3,45.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

Аргентина защищает титул.

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