Быстров сказал, кто решит исход финала ЧМ-2026

Владимир Быстров рассказал о своих ожиданиях от финального матча чемпионата мира-2026.

Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

«Мне кажется, что дать точный прогноз на финал чемпионата мира – это просто невозможно. По моему мнению, и у Испании, и у Аргентины очень сильные, равные команды.

Так что, на мой взгляд, кому судьи помогут в предстоящем матче, у того и будет преимущество (смеется). Но если что, я ни на кого не намекаю.

При этом у меня никаких предпочтений в этой игре нет, лишь одно желание – чтобы испанцы и аргентинцы не сыграли так, как французы в полуфинале», – заявил Быстров.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе