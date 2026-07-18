Футболист сборной Испании поприветствует Трампа на финале ЧМ-2026: «Да, я не хочу в тюрьму»

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас пошутил о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом на финальном матче чемпионата мира-2026.

– Ты поприветствуешь Дональда Трампа на финале чемпионата мира?

– Да, я не хочу попасть в тюрьму (смеется).

Я представлял себе это. Надеюсь, что это случится.

Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

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