«Иногда сам замечаю это»: российский певец высказался о внешнем сходстве с Месси

Российский певец Сергей Лазарев согласился с мнением, что Лионель Месси похож на него.

«То, что сравнивают с Лео… Ну, есть, правда, есть определенный поворот головы у меня, когда мы действительно с ним похожи!

И я иногда сам замечаю это – какие-то, вот, вижу фотосессии Месси, и где-то, да, есть сходство.

Но это классно! Это легендарный футболист, и, если бы была возможность встретиться, я бы с удовольствием с ним встретился лично, но пока не было такой возможности!» – сказал Лазарев.

39-летний Месси на ЧМ-2026 забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 7 матчах.

Аргентина дошла до финала чемпионата мира, где 19 июля сыграет с Испанией.

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