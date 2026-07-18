Чемпиона мира-2010 не пустили в США на финал ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Испании Хоан Капдевила не смог прилететь в Соединенные Штаты.

48-летнего экс-футболиста пригласили на финальный матч ЧМ-2026, однако американцы отказали ему во въезде.

Капдевилу не пустили в США из-за поездки в Иран. В 2016 году он сыграл в матче легенд Ла Лиги в Тегеране.

Чемпион мира 2010 года обратился за помощью к президенту Штатов Дональду Трампу.

Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

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