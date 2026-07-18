Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция «Динамо» на удары беспилотников по складам Wildberries

Вчера, 15:29
3

Московское «Динамо» выразило поддержку компании Wildberries.

Они сотрудничают с 2021 года.

«Сегодня в Московской и Тамбовской областях произошли трагические события, в результате которых погибли и пострадали люди.

«Динамо» выражает поддержку нашему партнеру Wildberries, соболезнует семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

В тяжелые моменты спорт объединяет и помогает не падать духом. Мы – вместе!» – говорится в заявлении «Динамо».

  • Ночью беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries-Russ в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.
  • По предварительным данным, в Котовске погибли 7 сотрудников объекта, еще 24 человека пострадали.

Еще по теме:
Реакция Тимощука на слова агента Тюкавина
Шварц изменил отношение к Тюкавину: «Я ему открыто сказал» 6
Тюкавин прокомментировал шутку Кокорина про свой переход в «Зенит»
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1784380493
Сегодня матч Спартак Зенит должен начаться с минуты молчания в память о жертвах этого терракта, если этого не произойдёт, то грош цена нашим футбольным руководителям.
Ответить
рылы
1784381116
я тут как-то, начитавшись новостей, полез в нейросети узнавать, чего наши так ополчились на украинскую "новую почту" (аналог СДЭКа, тоже частная компания), зачем методично разносят их склады. чтобы письма и посылки уничтожить, что ли? оказалось, всё куда глубже. у них склады и фуры, и выстроена логистика. они доставляют всякое, военного назначения, по всей стране. от микросхем - до куда более серьёзных штук. поэтому и разносят склады в щепки. казалось бы, при чём тут WB. и чем они тёмными ночками занимаются, и что через них, возможно, проходит.
Ответить
Император 1
1784384660
Объедкин, там же военные цели были, да? Зачем это здесь публиковать, объедкина походу уже завалили...
Ответить
Главные новости
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
16:41
5
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
15:55
2
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
23
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
14
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
24
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
4
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
30
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Все новости
Все новости
Мнение Черданцева о скандале в матче «Зенит» – «Спартак»
16:53
1
Овечкин вспомнил, как забил Дзюбе в «очко»
16:33
2
Орлов «переобулся» в отношении Соболева
16:15
6
Мостовому не понравился регламент матча «Зенит» – «Спартак»
15:25
Генич прокомментировал трансфер спартаковца Умярова в Испанию
14:56
Волков из «Зенита» пожаловался на прилетевшую от фанатов «Спартака» бутылку
14:40
1
Игрок «Зенита» считает правильным, что жеребьевку перед серией пенальти не проводили
14:30
3
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
«Что за бред?»: спартаковец Дмитриев – о скандале в Суперкубке
13:34
4
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
30
«Спартак» двумя словами описал поражение от «Зенита»
13:15
4
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»: «Пенальти левый»
12:29
21
Семак пожаловался на высокие цены на форвардов
12:11
2
В «Зените» прокомментировали летнюю трансферную работу
11:57
ВидеоБешеные эмоции Соболева после победы «Зенита» над «Спартаком»
11:49
11
«Зенит» получил Суперкубок России на вечное хранение
11:17
15
«Спартак» – о поражении от «Зенита»: «Мы были очевидно сильнее, поражение незаслуженное»
10:55
20
Егоров: «Спартак» позволил вытереть об себя ноги»
10:41
12
Стало известно, приедет ли Сафонов в сентябре в сборную России
10:31
1
Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»
10:15
13
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита»
09:52
15
ВидеоРеакция судьи Буланова на вопрос о скандале в Суперкубке
09:43
7
Видео«Соболев – гондон»: фанаты «Спартака» оскорбляли зенитовца по ходу матча
09:29
21
Семак высказался о провокациях Соболева в матче со «Спартаком»
09:21
14
Заявление РФС по скандалу в матче «Зенит» – «Спартак»
01:31
46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+