Реакция «Динамо» на удары беспилотников по складам Wildberries

Московское «Динамо» выразило поддержку компании Wildberries.
Они сотрудничают с 2021 года.
«Сегодня в Московской и Тамбовской областях произошли трагические события, в результате которых погибли и пострадали люди.
«Динамо» выражает поддержку нашему партнеру Wildberries, соболезнует семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
В тяжелые моменты спорт объединяет и помогает не падать духом. Мы – вместе!» – говорится в заявлении «Динамо».
- Ночью беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries-Russ в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали.
- По предварительным данным, в Котовске погибли 7 сотрудников объекта, еще 24 человека пострадали.
Источник: телеграм-канал «Динамо»