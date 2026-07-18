Реакция «Динамо» на удары беспилотников по складам Wildberries

Московское «Динамо» выразило поддержку компании Wildberries.

Они сотрудничают с 2021 года.

«Сегодня в Московской и Тамбовской областях произошли трагические события, в результате которых погибли и пострадали люди.

«Динамо» выражает поддержку нашему партнеру Wildberries, соболезнует семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

В тяжелые моменты спорт объединяет и помогает не падать духом. Мы – вместе!» – говорится в заявлении «Динамо».