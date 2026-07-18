Шварц изменил отношение к Тюкавину: «Я ему открыто сказал»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил о новом статусе Константина Тюкавина по сравнению с предыдущим периодом его работы в команде (2020-2022).
«У нас сразу после возвращения был разговор с Тюкавиным. Я ему открыто сказал, что не могу относиться к нему так, как относился четыре года назад. У него другой статус. Не стоит что-то сравнивать», – сказал Шварц.
- Статистика Тюкавина за главную команду «Динамо»: 182 матча, 61 гол, 35 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- «Зенит» этим летом предлагал за форварда от 25 до 30 миллионов евро, но бело-голубые не отпустили его.
Источник: «Спорт-Экспресс»