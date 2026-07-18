Шварц изменил отношение к Тюкавину: «Я ему открыто сказал»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил о новом статусе Константина Тюкавина по сравнению с предыдущим периодом его работы в команде (2020-2022).

«У нас сразу после возвращения был разговор с Тюкавиным. Я ему открыто сказал, что не могу относиться к нему так, как относился четыре года назад. У него другой статус. Не стоит что-то сравнивать», – сказал Шварц.