В «Зените» сообщили, что Вендел сознательно идет на опоздания и штрафы

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о регулярных опозданиях полузащитника Вендела.

– Вы привыкли к опозданиям Вендела?

– Как сказал Сергей Богданович, если Вендел готов за это платить. У клуба есть дисциплинарное наказание. И исключений нет. Вендел идет на такие личные, финансовые потери, это сознательно.

В этом году он отсутствовал по уважительной причине. Мы будем делать все возможное, чтобы это минимизировать.