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  • В «Зените» сообщили, что Вендел сознательно идет на опоздания и штрафы

В «Зените» сообщили, что Вендел сознательно идет на опоздания и штрафы

17 июля, 16:59
9

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о регулярных опозданиях полузащитника Вендела.

– Вы привыкли к опозданиям Вендела?

– Как сказал Сергей Богданович, если Вендел готов за это платить. У клуба есть дисциплинарное наказание. И исключений нет. Вендел идет на такие личные, финансовые потери, это сознательно.

В этом году он отсутствовал по уважительной причине. Мы будем делать все возможное, чтобы это минимизировать.

  • Бразилец в июне прибыл в расположение «Зенита» позже остальных игроков. Сообщалось, что петербуржцы пригрозили футболисту штрафом в размере 700 тысяч евро.
  • Срок контракта 28-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.
  • В минувшем сезон он провел за петербуржцев 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Тимощук Анатолий Вендел
Комментарии (9)
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Давид59
1784299524
Минимизировать? Наверное в зависимости от того как он будет играть
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subbotaspartak
1784299584
На хре ну он вас вендел
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Avitaminoz
1784301171
Потом этот воспитанник будет на пенсии угарать над *******.
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ПалкоВводецъ007
1784304897
Ждем от Вендела завтра пару голов и пару голевых передач. Гыгыгы
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БеZуМныЙ
1784305777
Пущай гуляет, если продолжит так же играть как в прошлом сезоне.
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Бумбраш
1784307803
А что они ещё могут сказать? Он на них болт ложил,а зинари утираются и всякую хрень несут...извращуги-грозоацы
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k611
1784307993
Чувствует свою незаменимость, вот и наглеет...
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