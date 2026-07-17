В «Зените» сообщили, что Вендел сознательно идет на опоздания и штрафы

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о регулярных опозданиях полузащитника Вендела.
– Вы привыкли к опозданиям Вендела?
– Как сказал Сергей Богданович, если Вендел готов за это платить. У клуба есть дисциплинарное наказание. И исключений нет. Вендел идет на такие личные, финансовые потери, это сознательно.
В этом году он отсутствовал по уважительной причине. Мы будем делать все возможное, чтобы это минимизировать.
- Бразилец в июне прибыл в расположение «Зенита» позже остальных игроков. Сообщалось, что петербуржцы пригрозили футболисту штрафом в размере 700 тысяч евро.
- Срок контракта 28-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.
- В минувшем сезон он провел за петербуржцев 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»