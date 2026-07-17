Трансфер казахстанского вингера в «Спартак» может сорваться

«Ахмат» занимает принципиальную позициию и не хочет снижать цену за продажу вингера Максима Самородова.
Грозненцы рассчитывают получить за казахстанца 10 миллионов евро. 4 миллиона, которые ранее предложил «Спартак», – мало для «Ахмата».
Пока общение между клубами не привело к общему знаменателю.
- 24-летний Самородов в сезоне-2025/26 сыграл за «Ахмат» в 34 встречах, отметился 5 голами и 10 ассистами.
- Срок его контракта с грозненцами рассчитан до середины 2028 года.
Источник: телеграм-канал Anar Ibrahimov