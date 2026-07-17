Трансфер казахстанского вингера в «Спартак» может сорваться

«Ахмат» занимает принципиальную позициию и не хочет снижать цену за продажу вингера Максима Самородова.

Грозненцы рассчитывают получить за казахстанца 10 миллионов евро. 4 миллиона, которые ранее предложил «Спартак», – мало для «Ахмата».

Пока общение между клубами не привело к общему знаменателю.