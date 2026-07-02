Тренер «Зенита» заявил, что Вендел не опоздал на летний сбор

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, прояснил ситуацию с поздним возвращением Вендела в расположение клуба после летнего отпуска.
«Мы никак не мотивировали Вендела в этот раз. Просто изначально договорились, что он может задержаться на пару дней, если станем чемпионами. И он вернулся вовремя – в тот срок, который был оговорeн.
Все видят, что Вендел приехал в хорошем настроении, забил прекрасный гол в ворота махачкалинского «Динамо», тренируется, набирает форму.
Знаем, что он способен набирать форму достаточно быстро, поэтому рады, что он уже с нами», – сказал Оливейра.
- 28-летний Вендел в прошлом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Он выступает за петербуржцев с октября 2020 года.
- В январе Вендел опоздал на сборы на неделю. Сообщалось, что 28-летний бразилец был оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.
Источник: «Чемпионат»