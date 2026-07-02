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  • Тренер «Зенита» заявил, что Вендел не опоздал на летний сбор

Тренер «Зенита» заявил, что Вендел не опоздал на летний сбор

Вчера, 17:23
19

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, прояснил ситуацию с поздним возвращением Вендела в расположение клуба после летнего отпуска.

«Мы никак не мотивировали Вендела в этот раз. Просто изначально договорились, что он может задержаться на пару дней, если станем чемпионами. И он вернулся вовремя – в тот срок, который был оговорeн.

Все видят, что Вендел приехал в хорошем настроении, забил прекрасный гол в ворота махачкалинского «Динамо», тренируется, набирает форму.

Знаем, что он способен набирать форму достаточно быстро, поэтому рады, что он уже с нами», – сказал Оливейра.

  • 28-летний Вендел в прошлом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Он выступает за петербуржцев с октября 2020 года.
  • В январе Вендел опоздал на сборы на неделю. Сообщалось, что 28-летний бразилец был оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
Комментарии (19)
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Литейный 4 (returned)
1783002296
Вендел ещё даст прос.раться соперничкам. Гыгыгы
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Айболид
1783002315
«Начальство не опаздывает, начальство задерживается»
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Император Бомжей
1783002864
Также Оливейра добавил, что сильный мозг долбил собак под мостом!
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Красногвардейчик
1783005268
Ну а что Семак и Оливейра ещё скажут? Что о него ноги вытерли? Нет конечно))
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R_a_i_n
1783010342
О как. Теперь официально Вендел имеет разрешение на опоздание. Красиво обыграли.
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subbotaspartak
1783011355
Если быстро подобрать, то не упало...
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Бумбраш
1783012400
Вендель не опоздал,это просто все остальные начали раньше сборы))) дегенераты
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