Тренер «Зенита» заявил, что Вендел не опоздал на летний сбор

Вильям Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, прояснил ситуацию с поздним возвращением Вендела в расположение клуба после летнего отпуска.

«Мы никак не мотивировали Вендела в этот раз. Просто изначально договорились, что он может задержаться на пару дней, если станем чемпионами. И он вернулся вовремя – в тот срок, который был оговорeн.

Все видят, что Вендел приехал в хорошем настроении, забил прекрасный гол в ворота махачкалинского «Динамо», тренируется, набирает форму.

Знаем, что он способен набирать форму достаточно быстро, поэтому рады, что он уже с нами», – сказал Оливейра.