Федотов оценил удаление Рожкова в матче с «Краснодаром»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал удаление защитника Ильи Рожкова в матче 1-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Встречу обслуживает арбитр Артем Чистяков.

На 18-й минуте он с помощью ВАР удалил Рожкова за удар по лицу Хуана Боселли.

«В трансляции показали не лучшие повторы, надо было что-то покрупнее. Но понятно, что было движение локтем со стороны Рожкова. Это агрессивное поведение и трактуется как удар локтем по лицу.

Второстепенный признак – кровь у Боселли. Главный вопрос – амплитуда. Пока что лучший повтор – из-за ворот, там видно, что амплитуда была. Не вижу здесь оснований не доверять арбитрам.

Правильно вмешался ВАР в лице Казарцева. Что арбитр в поле, что резервные увидеть этого эпизода не могли. Чистяков смотрел на мяч, а резервному не было видно дальнюю руку Рожкова. Момент чисто для ВАР», – сказал Федотов.