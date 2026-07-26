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Федотов оценил удаление Рожкова в матче с «Краснодаром»

Сегодня, 20:29
5

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал удаление защитника Ильи Рожкова в матче 1-го тура РПЛ с «Краснодаром».

  • Встречу обслуживает арбитр Артем Чистяков.
  • На 18-й минуте он с помощью ВАР удалил Рожкова за удар по лицу Хуана Боселли.

«В трансляции показали не лучшие повторы, надо было что-то покрупнее. Но понятно, что было движение локтем со стороны Рожкова. Это агрессивное поведение и трактуется как удар локтем по лицу.

Второстепенный признак – кровь у Боселли. Главный вопрос – амплитуда. Пока что лучший повтор – из-за ворот, там видно, что амплитуда была. Не вижу здесь оснований не доверять арбитрам.

Правильно вмешался ВАР в лице Казарцева. Что арбитр в поле, что резервные увидеть этого эпизода не могли. Чистяков смотрел на мяч, а резервному не было видно дальнюю руку Рожкова. Момент чисто для ВАР», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Рожков Илья Федотов Игорь
Комментарии (5)
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Император 1
1785087205
КПРФ не может— судья поможет! 🤬
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SadClown
1785087681
Вопрос любителям заговоров Почему в последнем туре прошлого сезона не удалили Миронова в матче Ростов - Зенит?
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igosmetanniko
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Интерес
1785093348
Что поделать-таковы нынешние правила и доп.надзор за его соблюдением, в виде поганого ВАРева.Вы же любите свои гаджеты больше женщин, и готовы разнести всё государство за снижение скорости интернета и блокировку ряда ресурсов? Надо любить всё, а не выборочно-выгодное для себя, любимого.
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Foxitkuban
1785093412
Удаление по делу. Было явное агрессивное поведение, хотя всякие "императоры" будут ныть про заговор и что Боселли вообще симулировал кровотечение.🤣🤣🤣
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