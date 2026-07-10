Реакция Семака на опоздания Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об очередном опоздании полузащитника Вендела на сборы.

– Вы смирились с опозданиями Вендела?

– Он платит за свои опоздания большие деньги. Если ему так нравится – пожалуйста. Если бы это был другой игрок, он бы тоже заплатил.