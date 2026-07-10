Реакция Семака на опоздания Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об очередном опоздании полузащитника Вендела на сборы.
– Вы смирились с опозданиями Вендела?
– Он платит за свои опоздания большие деньги. Если ему так нравится – пожалуйста. Если бы это был другой игрок, он бы тоже заплатил.
- Бразилец в июне прибыл в расположение «Зенита» позже остальных игроков. Сообщалось, что петербуржцы пригрозили футболисту штрафом в размере 700 тысяч евро.
- Срок контракта 28-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.
- В минувшем сезон он провел за петербуржцев 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
Источник: «Чемпионат»