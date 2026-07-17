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Тренер ЦСКА объяснил, зачем команде 40-летний Акинфеев

17 июля, 17:11
2

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о восстановлении вратаря команды Игоря Акинфеева.

«Не могу назвать точных сроков восстановления Игоря. Все будет зависеть от того, как будет чувствовать его колено. Но надеюсь, что это в ближайшее время.

Потеря основного вратаря – это всегда большой урон для команды. Мы ждем, когда Игорь Владимирович поправится и будет с нами. Одно его присутствие вселяет уверенность в партнеров, а в соперника – неуверенность», – сказал Игдисамов.

  • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Голкипер отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
  • В начале июня стороны продлили контракт до лета 2027 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Игдисамов Дмитрий
Комментарии (2)
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выхухоль
1784299169
ха ха ха
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Foxitkuban
1784361813
Присутствие для присутствия. Понятно, чё.
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