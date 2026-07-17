Тренер ЦСКА объяснил, зачем команде 40-летний Акинфеев

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о восстановлении вратаря команды Игоря Акинфеева.
«Не могу назвать точных сроков восстановления Игоря. Все будет зависеть от того, как будет чувствовать его колено. Но надеюсь, что это в ближайшее время.
Потеря основного вратаря – это всегда большой урон для команды. Мы ждем, когда Игорь Владимирович поправится и будет с нами. Одно его присутствие вселяет уверенность в партнеров, а в соперника – неуверенность», – сказал Игдисамов.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Голкипер отыграл за армейцев 818 матчей, в том числе 327 сухих.
- В начале июня стороны продлили контракт до лета 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»