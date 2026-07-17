Тренер ЦСКА объяснил, зачем команде 40-летний Акинфеев

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о восстановлении вратаря команды Игоря Акинфеева.

«Не могу назвать точных сроков восстановления Игоря. Все будет зависеть от того, как будет чувствовать его колено. Но надеюсь, что это в ближайшее время.

Потеря основного вратаря – это всегда большой урон для команды. Мы ждем, когда Игорь Владимирович поправится и будет с нами. Одно его присутствие вселяет уверенность в партнеров, а в соперника – неуверенность», – сказал Игдисамов.