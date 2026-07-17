Соболев ответил, какое пиво отправил Радимову за проигранный спор: «Он 100% доволен»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что рассчитался с Владиславом Радимовым за проигранный спор.

Радимов и Соболев в прошлом году поспорили на ящик пива.

Владислав ставил на то, что форвард «Зенита» не забьет 20 голов в сезоне-2025/26.

Соболев отличился 13 раз в 38 матчах.

– Чем закончился спор с Радимовым насчeт 20 голов в сезоне?

– Через два дня после последнего матча я с ним рассчитался. Ему доставили выигранное пиво.

– Какое?

– Хорошее, светлое. Он доволен, 100%.