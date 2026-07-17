Соболев ответил, какое пиво отправил Радимову за проигранный спор: «Он 100% доволен»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что рассчитался с Владиславом Радимовым за проигранный спор.
- Радимов и Соболев в прошлом году поспорили на ящик пива.
- Владислав ставил на то, что форвард «Зенита» не забьет 20 голов в сезоне-2025/26.
- Соболев отличился 13 раз в 38 матчах.
– Чем закончился спор с Радимовым насчeт 20 голов в сезоне?
– Через два дня после последнего матча я с ним рассчитался. Ему доставили выигранное пиво.
– Какое?
– Хорошее, светлое. Он доволен, 100%.
Источник: «Чемпионат»