Соболев объяснил разницу между болельщиками «Зенита» и «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сказал, что питерские болельщики требовательнее спартаковских.

«Зенит» за последние восемь лет семь раз выиграл чемпионство. Естественно, что для болельщиков команды существует только первое место. Иногда тебя критикуют даже не за поражение, а за то, что выиграл недостаточно убедительно. В этом плане питерские болельщики даже требовательнее спартаковских. Они хотят не просто побеждать, а побеждать красиво», – сказал Соболев.