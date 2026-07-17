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  • Соболев объяснил разницу между болельщиками «Зенита» и «Спартака»

Соболев объяснил разницу между болельщиками «Зенита» и «Спартака»

17 июля, 09:59
6

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сказал, что питерские болельщики требовательнее спартаковских.

«Зенит» за последние восемь лет семь раз выиграл чемпионство. Естественно, что для болельщиков команды существует только первое место. Иногда тебя критикуют даже не за поражение, а за то, что выиграл недостаточно убедительно. В этом плане питерские болельщики даже требовательнее спартаковских. Они хотят не просто побеждать, а побеждать красиво», – сказал Соболев.

  • 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 игр, отметился 13 забитыми мячами и 3 ассистами.
  • Он перешел в команду из «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро и в сезоне-2025/26 стал чемпионом России с петербуржцами.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (6)
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olegakhrushev
1784272776
Главное знать у кого покупать на прoгнозы спорт и всё будет отлично. И не верить телеграму и прочей ерези. В поисковике любом ищите «серебряный прогноз сервис». Работают с 2013 года. Проверенный. Гарантии. Когда-то Матч ТВ о них сюжет показывал.
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Good_win_ФКСМ
1784274188
Комментарий удален пользователем
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NewLife
1784274619
"питерские болельщики даже требовательнее спартаковских. Они хотят не просто побеждать, а побеждать красиво" Они хотят, но есть один болельщик, который не только хочет, но и может, не жалея чужих денег.
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Спартaк
1784282308
иди в дотку поиграй дельфин успокойся
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Бумбраш
1784286999
Как бы не пытался прогнуться дельфин,но газовое болото его всё равно не примет ..предателей нигде не любят
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