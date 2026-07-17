Соболев объяснил разницу между болельщиками «Зенита» и «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев сказал, что питерские болельщики требовательнее спартаковских.
«Зенит» за последние восемь лет семь раз выиграл чемпионство. Естественно, что для болельщиков команды существует только первое место. Иногда тебя критикуют даже не за поражение, а за то, что выиграл недостаточно убедительно. В этом плане питерские болельщики даже требовательнее спартаковских. Они хотят не просто побеждать, а побеждать красиво», – сказал Соболев.
- 29-летний Соболев в минувшем сезоне провел за «Зенит» 38 игр, отметился 13 забитыми мячами и 3 ассистами.
- Он перешел в команду из «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро и в сезоне-2025/26 стал чемпионом России с петербуржцами.
Источник: «Чемпионат»