Тренер ЦСКА ответил Бубнову, пообещавшему пройти голым по Красной площади в случае чемпионства армейцев

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов отреагировал на резонансное высказывание Александра Бубнова.

Ранее футбольный эксперт пообещал пройти голым по Красной площади, если армейцы станут чемпионами РПЛ в сезоне-2026/27.

«Перед командой стоят самые максимальные задачи. Мы амбициозные люди, выходим на поле не просто мяч гонять.

Хочется закончить сезон, повесив на себя медаль и подняв Кубок России. Будем стремиться к этому.

Для меня мотивация стать чемпионом, чтобы Бубнов прошел голым по Красной площади.

Не только Бубнов, многие говорят, что у меня мало опыта, но у Юрия Гагарина до 12 апреля вообще не было никакого опыта, но он сумел закончить первый полет удачно», – сказал Игдисамов.