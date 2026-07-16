Тренер ЦСКА ответил Бубнову, пообещавшему пройти голым по Красной площади в случае чемпионства армейцев

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов отреагировал на резонансное высказывание Александра Бубнова.
Ранее футбольный эксперт пообещал пройти голым по Красной площади, если армейцы станут чемпионами РПЛ в сезоне-2026/27.
«Перед командой стоят самые максимальные задачи. Мы амбициозные люди, выходим на поле не просто мяч гонять.
Хочется закончить сезон, повесив на себя медаль и подняв Кубок России. Будем стремиться к этому.
Для меня мотивация стать чемпионом, чтобы Бубнов прошел голым по Красной площади.
Не только Бубнов, многие говорят, что у меня мало опыта, но у Юрия Гагарина до 12 апреля вообще не было никакого опыта, но он сумел закончить первый полет удачно», – сказал Игдисамов.
- ЦСКА финишировал на пятом месте в РПЛ.
- 39-летний Игдисамов возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- После завершения сезона Игдисамова утвердили главным тренером на постоянной основе.
Источник: «Матч ТВ»