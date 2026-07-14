Игдисамов назвал задачу ЦСКА на сезон

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сформулировал задачу команды на сезон.
«У нас одна задача – быть в тройке, на пьедестале. Так для меня и для всех футболистов. Мы все спортсмены и амбициозные люди, не хотим участвовать в соревновании просто для того, чтобы участвовать», – сказал Игдисамов.
- ЦСКА утвердил 39-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
- С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
- В системе ЦСКА Игдисамов работает с 2019 года, в марте 2026-го он вошел в тренерский штаб главной команды.
Источник: «Матч ТВ»