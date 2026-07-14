Игдисамов назвал задачу ЦСКА на сезон

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сформулировал задачу команды на сезон.

«У нас одна задача – быть в тройке, на пьедестале. Так для меня и для всех футболистов. Мы все спортсмены и амбициозные люди, не хотим участвовать в соревновании просто для того, чтобы участвовать», – сказал Игдисамов.