Новичок «Спартака» Парада объяснил, почему взял 33-й номер

Новый защитник «Спартака» Виктор Парада выбрал 33-й номер. Причина – гонщик Фернандо Алонсо.
«Всe из-за любимого гонщика. Виктор болеет за соотечественника Фернандо Алонсо в «Формуле-1».
Испанец много лет не может одержать свою 33-ю победу. Этот номер – дань уважения и поддержка», – написали красно-белые.
- 24-летний левый фулбек был куплен у «Алавеса» за 5 миллионов евро + бонусы.
- Это первый входящий трансфер красно-белых этим летом.
- Новичок «Спартака» подписал с клубом контракт до 2030 года.
Источник: телеграм-канал «Спартака»