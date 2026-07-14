Новичок «Спартака» Парада объяснил, почему взял 33-й номер

Новый защитник «Спартака» Виктор Парада выбрал 33-й номер. Причина – гонщик Фернандо Алонсо.

«Всe из-за любимого гонщика. Виктор болеет за соотечественника Фернандо Алонсо в «Формуле-1».

Испанец много лет не может одержать свою 33-ю победу. Этот номер – дань уважения и поддержка», – написали красно-белые.