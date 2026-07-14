«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов

«Зенит» уже более года следит за опорным полузащитником Дамианом Бобадильей из «Сан-Паулу».
Петербуржцы хотят приобрести хавбека за 10 миллионов евро, но бразильский клуб не намерен отпускать хавбека менее чем за 20 миллионов.
К игроку также проявляют интерес «Айнтрахт» и «Кристал Пэлас».
В «Сан-Паулу» считают, что цена на Бобадилью выросла после его успешных выступлений за сборную Парагвая на ЧМ-2026.
«Зенит» также может рассмотреть альтернативный вариант с покупкой другого участника ЧМ-2026 Эрика Лиры из сборной Мексики.
- Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Бобадильи в 6 миллионов евро.
- На ЧМ-2026 он провел 4 встречи.
- В этом году Бобадилья сыграл за «Сан-Паулу» в 28 матчах, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
- 26-летний Лира выступает за «Крус Асуль». Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Источник: RTI Esporte