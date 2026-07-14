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  • «Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов

«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов

Сегодня, 13:41
11

«Зенит» уже более года следит за опорным полузащитником Дамианом Бобадильей из «Сан-Паулу».

Петербуржцы хотят приобрести хавбека за 10 миллионов евро, но бразильский клуб не намерен отпускать хавбека менее чем за 20 миллионов.

К игроку также проявляют интерес «Айнтрахт» и «Кристал Пэлас».

В «Сан-Паулу» считают, что цена на Бобадилью выросла после его успешных выступлений за сборную Парагвая на ЧМ-2026.

«Зенит» также может рассмотреть альтернативный вариант с покупкой другого участника ЧМ-2026 Эрика Лиры из сборной Мексики.

  • Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Бобадильи в 6 миллионов евро.
  • На ЧМ-2026 он провел 4 встречи.
  • В этом году Бобадилья сыграл за «Сан-Паулу» в 28 матчах, забил 3 гола, сделал 5 ассистов.
  • 26-летний Лира выступает за «Крус Асуль». Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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Источник: RTI Esporte
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сан-Паулу Зенит Крус Асуль Айнтрахт Кристал Пэлас Бобадилья Дамиан Лира Эрик
Комментарии (11)
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Semenycch
1784027338
Московский лжец!
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boris63
1784027540
Ну раз хотят, продадут.
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FROLL007
1784028420
Кря кря! Гыгыгы
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Good_win_ФКСМ
1784028638
НИ в коем случае!!!! меньше, чем на 40 млн.евро бо.мжам не стоит соглашаться!!! Даешь дорогих мартышек для физрука Серьожэньки!!!
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Foxitkuban
1784028681
Фраза "«Зенит» следить за опорным полузащитником" очень много говорит об уровне бомбарДЫРА.
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Юбиляр
1784029264
Не продать, а впарить!🤣 Этим - можно!!! ЗПРФ!...
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ScarlettOgusania
1784030231
было бы прикольно, если парагвайца удалось бы впарить мюллеру за 20 лимонов, фамилие у него знатное - бобадильо...😅
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Айболид
1784030834
гудалину и его "партнёрам" некий "ысточник" подкинул повод покукарекать .
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