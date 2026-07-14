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Сафонов рассказал о геймерских загулах

Сегодня, 12:18
4

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал об увлечении компьютерными играми.

«Вся моя жизнь проходит по расписанию. Я просыпаюсь в 8:45, первым делом кормлю пса. Собираюсь, еду на базу и тренируюсь до 14-15 часов. Дальше – свободное время. Когда Мариша уезжает на пару дней, у меня геймерский загул. Я могу восемь часов зависать в компьютерных играх. Раньше играли с друзьями в CS, сейчас – в ARC Raiders», – сказал Сафонов.

  • 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
  • Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.

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Источник: Спортс''
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (4)
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Император 1
1784022847
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АЛЕКС 58
1784023187
А кроме мотьки оленя рогатого писать не о чем?
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FROLL007
1784025838
Прикинь, и за это он ещё и деньги получает! Гыгыгы
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Юбиляр
1784029460
Вы еще о зенитовских гейских загулах и забавах напишите !!!( впрочем это запрещено законом РФ)🤣...
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