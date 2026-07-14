Сафонов рассказал о геймерских загулах

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал об увлечении компьютерными играми.

«Вся моя жизнь проходит по расписанию. Я просыпаюсь в 8:45, первым делом кормлю пса. Собираюсь, еду на базу и тренируюсь до 14-15 часов. Дальше – свободное время. Когда Мариша уезжает на пару дней, у меня геймерский загул. Я могу восемь часов зависать в компьютерных играх. Раньше играли с друзьями в CS, сейчас – в ARC Raiders», – сказал Сафонов.