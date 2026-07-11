Сафонов назвал актера, который должен сыграть его в кино

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не против, чтобы его образ был экранизирован. Об этом он заявил в интернет-шоу «Натальная карта».
– Ты должен обрести статус легенды спорта.
– Это моя миссия?
– Это твоя миссия. У звезд на тебя серьезные планы. Я думаю, что про Матвея будут снимать спортивную драму. Там Данила Козловский в белом парике что-то такое сыграет.
– Слушай, я надеюсь, что Данила Козловский (меня сыграет). Понятное дело, что нет самоцели – стать легендой. Задача просто не останавливаться и всего себя посвятить своему любимому делу. Вся моя жизнь – это спорт.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- Сейчас игрок в отпуске.
Источник: Sport24