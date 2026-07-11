Сафонов назвал актера, который должен сыграть его в кино

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не против, чтобы его образ был экранизирован. Об этом он заявил в интернет-шоу «Натальная карта».

– Ты должен обрести статус легенды спорта.

– Это моя миссия?

– Это твоя миссия. У звезд на тебя серьезные планы. Я думаю, что про Матвея будут снимать спортивную драму. Там Данила Козловский в белом парике что-то такое сыграет.

– Слушай, я надеюсь, что Данила Козловский (меня сыграет). Понятное дело, что нет самоцели – стать легендой. Задача просто не останавливаться и всего себя посвятить своему любимому делу. Вся моя жизнь – это спорт.