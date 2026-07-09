Назван фаворит на звание лучшего игрока ЧМ-2026

Килиан Мбаппе, нападающий сборной Франции, возглавляет список претендентов на «Золотой мяч» чемпионата мира-2026 по оценке платформы Polymarket перед стартом четвертьфиналов.

Вероятность получения награды французским форвардом составляет 37%. На втором месте расположился Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, – 30%.

Третью строчку занимает Гарри Кейн, нападающий сборной Англии (9%). Следом идут Эрлинг Холанд из Норвегии (8%) и Джуд Беллингем, также представляющий Англию (7%).

Замыкают список Майкл Олисе из Франции (5%), а также Ламин Ямаль из Испании и Усман Дембеле из Франции – по 2%.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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