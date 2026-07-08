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Червиченко назвал идеальный финал ЧМ-2026

Вчера, 19:19
13

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскрыл, какой финальный матч чемпионата мира он ждет.

– Осталось восемь сборных на чемпионате мира. Кто главный претендент на победу?

– Пока что убедительнее всех выглядят французы. Аргентинцы, конечно, хороши, но не настолько. Но всегда на таких стадиях сохраняется эффект «лоховского счастья», который прилетает к той команде, которую больше всех не любишь.

Думаю, что все ненавидят Англию, которая уже дважды должна была вылететь из турнира, и может случиться так, что они дотянут до чемпионства – фарт у них запредельный. Конечно, этого бы не хотелось, но поганка такая может случиться.

– Вы видите финал Франция – Аргентина?

Для меня это идеальный финал с противостоянием Мбаппе и Месси, где Лионель вышел бы победителем.

  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
  • Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.
  • Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Аргентина Франция Червиченко Андрей
Комментарии (13)
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Алим Терек
1783528626
Тогда Баппа сделает коротышку посмешищем
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Томик
1783529053
Идеально - это если Марокко отправит французов домой. А финал - Испания-Аргентина. Бронза Норвегии и послушаем их "греби!" Это были бы для меня сплошные положительные эмоции.
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Alex Atuan
1783529990
Исходя из игры одних и звезды других как мне кажется это наиболее вероятный финал будет.
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Волжанин064
1783531443
Я за Францию - Норвегия . чем чёрт не шутит .
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slavа0508
1783531562
Франция сыграет с Испанией и выиграет ...
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Cleaner
1783531940
Франция - Спартак? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Император 1
1783532081
Отстойный финил бы был
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VVM1964
1783537741
Пожалуй соглашусь !...
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