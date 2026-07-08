Червиченко назвал идеальный финал ЧМ-2026

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскрыл, какой финальный матч чемпионата мира он ждет.

– Осталось восемь сборных на чемпионате мира. Кто главный претендент на победу?

– Пока что убедительнее всех выглядят французы. Аргентинцы, конечно, хороши, но не настолько. Но всегда на таких стадиях сохраняется эффект «лоховского счастья», который прилетает к той команде, которую больше всех не любишь.

Думаю, что все ненавидят Англию, которая уже дважды должна была вылететь из турнира, и может случиться так, что они дотянут до чемпионства – фарт у них запредельный. Конечно, этого бы не хотелось, но поганка такая может случиться.

– Вы видите финал Франция – Аргентина?

– Для меня это идеальный финал с противостоянием Мбаппе и Месси, где Лионель вышел бы победителем.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

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