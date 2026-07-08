Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин спрогнозировал финалистов ЧМ-2026

Сегодня, 15:51
6

Российский тренер Юрий Семин сказал, какие сборные он ожидает увидеть в финальном матче чемпионата мира-2026.

«Надеемся на финал Франция – Аргентина, думаю, что так получится. Повторение решающего матча в Катаре.

Но на сегодняшний день французы выглядят посильнее аргентинцев, хотя у вторых есть Лионель Месси.

Казалось, что египтяне его закрыли, он почти не получал мяч, но во втором тайме, когда казалось, что для аргентинцев была катастрофа, Месси снова все решил, на то он и великий», – заявил Семин.

  • Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
  • Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.
  • Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Семин назвал причину вылета Германии с ЧМ-2026 4
Семин оценил игру футболистов РПЛ на чемпионате мира 2
Семин оценил выступления Месси и Роналду на ЧМ-2026
Источник: ТАСС
Чемпионат мира Аргентина Франция Семин Юрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1783516526
Согласен насчёт Франции . на счёт Аргентины не знаю ...
Ответить
Император 1
1783518007
Франция—Англия, мне кажется.
Ответить
zigbert
1783518422
Если только Аргентина сотворит ещё два чуда.
Ответить
FCSpartakM
1783522200
Аргентина с таким календарем легчайшим умудряется придумывать себе проблемы. Швейцарцы со своим прагматизмом могут их спокойно пройти, затянув в те же пенальти.
Ответить
Бумбраш
1783523878
Финал Марокко - Швейцария
Ответить
Спартач80
1783524087
Аргентина уже вымотана, сама себе проблем насоздавала. Так что ей теперь любой соперник может оказаться не по зубам, ибо он свежее.
Ответить
Главные новости
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Нефтчи» – 4:1!
20:54
1
Ловчев описал Мостового двумя словами
20:46
«Ростов» выкупит футболиста «Зенита»
20:29
В «Индепендьенте» ждут, когда Барко оформит уход из «Спартака»
20:20
2
Три европейские страны категорически против снятия бана с России
20:01
3
«Спартак» отдал в аренду игрока, купленного прошлым летом за 350 миллионов рублей
19:28
2
Червиченко назвал идеальный финал ЧМ-2026
19:19
7
ФотоСперцян прокомментировал переход в «Аль-Ахли»
18:53
1
Стал известен срок контракта Клоппа со сборной Германии
18:40
1
ФИФА не стала отменять желтую карточку Олисе
18:31
7
Все новости
Все новости
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
19:50
Червиченко назвал идеальный финал ЧМ-2026
19:19
7
ФИФА не стала отменять желтую карточку Олисе
18:31
7
Мамаев отреагировал на камбэк Аргентины с Египтом
18:20
Мостовой – о сборной США на ЧМ-2026: «Теперь могут звонить кому угодно»
17:36
2
Ловчев сказал, что его удивило на ЧМ-2026: «Вы что, боженьки там, в ФИФА?»
17:25
5
Реакция Семина на камбэк Аргентины с Египтом
17:10
2
Хусанов отказался от первой брачной ночи ради сборной Узбекистана
16:59
7
Анри встал на защиту Роналду: «Его наследие неприкосновенно»
16:31
1
Футболист АПЛ сбил женщину, проехав на красный свет
16:22
4
Семин спрогнозировал финалистов ЧМ-2026
15:51
6
На ЧМ-2026 зафиксирован рекорд по нулевым ничьим
15:29
2
Российский арбитр разобрал скандальное судейство в матче Аргентина – Египет
15:00
9
Гусев назвал самую сбалансированную сборную на ЧМ-2026: «Очень нравится эта команда»
14:37
3
Тренер сборной Хорватии ушел в отставку
14:14
2
Назначены комментаторы на матчи 1/4 финала ЧМ-2026
13:59
5
Самолет сборной Бразилии улетел с ЧМ-2026 с одним футболистом на борту
13:50
5
Россиянам придется платить, чтобы увидеть Мбаппе и Месси в 1/4 финала ЧМ-2026
13:09
9
Реакция «Реала» на конфликт Мбаппе с сенатором Парагвая
12:40
1
Месси стал автором еще одного уникального достижения на ЧМ
12:24
1
Стало известно, почему заплакал Месси после матча с Египтом
11:44
1
Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 после 1/8 финала
11:23
5
Губерниев обвинил Роналду в вылете сборной Португалии с ЧМ-2026
11:13
8
Реакция Газзаева на камбэк Аргентины с Египтом
10:53
1
«Не будите в нем зверя»: Анри рассказал, что происходило с Месси на тренировках в «Барсе»
10:30
1
Быстров назвал главного фаворита ЧМ-2026
10:19
3
Аршавин высказался о новом формате ЧМ
09:36
1
Якин прокомментировал выход сборной Швейцарии в четвертьфинал ЧМ-2026
09:24
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+