Семин спрогнозировал финалистов ЧМ-2026

Российский тренер Юрий Семин сказал, какие сборные он ожидает увидеть в финальном матче чемпионата мира-2026.

«Надеемся на финал Франция – Аргентина, думаю, что так получится. Повторение решающего матча в Катаре.

Но на сегодняшний день французы выглядят посильнее аргентинцев, хотя у вторых есть Лионель Месси.

Казалось, что египтяне его закрыли, он почти не получал мяч, но во втором тайме, когда казалось, что для аргентинцев была катастрофа, Месси снова все решил, на то он и великий», – заявил Семин.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

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