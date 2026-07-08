Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 после 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в чемпионате мира-2026 по итогам 1/8 финала.
Фаворитом является сборная Франции. Вероятность ее победы оценивается в 28 процентов.
Четвертьфинальные матчи начнутся завтра, 9 июля.
Шансы команд на победу в ЧМ-2026:
Франция – 28%;
Испания – 22%;
Англия – 17%;
Аргентина – 16%;
Норвегия – 6%;
Марокко – 4%;
Бельгия – 4%;
Швейцария – 3%.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Действующий победитель турнира – сборная Аргентины.
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Источник: «Бомбардир»