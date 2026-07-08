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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 после 1/8 финала

Сегодня, 11:23
5

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в чемпионате мира-2026 по итогам 1/8 финала.

Фаворитом является сборная Франции. Вероятность ее победы оценивается в 28 процентов.

Четвертьфинальные матчи начнутся завтра, 9 июля.

Шансы команд на победу в ЧМ-2026:

Франция – 28%;
Испания – 22%;
Англия – 17%;
Аргентина – 16%;
Норвегия – 6%;
Марокко – 4%;
Бельгия – 4%;
Швейцария – 3%.

  • ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • Действующий победитель турнира – сборная Аргентины.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Франция Испания Англия Аргентина
Комментарии (5)
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Бумбраш
1783500252
Сейчас Марокко вынесет лягушатников и этот суперкопуктер можно на свалку или на крайняк монеро майнить))
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evgevg13
1783501759
Если бы он выдал эти данные до начала чемпионата, то да-суперкомпьютер. А так калькулятор, не более...
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алдан2014
1783507442
Железяка беспонтовая
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