Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 после 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в чемпионате мира-2026 по итогам 1/8 финала.

Фаворитом является сборная Франции. Вероятность ее победы оценивается в 28 процентов.

Четвертьфинальные матчи начнутся завтра, 9 июля.

Шансы команд на победу в ЧМ-2026:

Франция – 28%;

Испания – 22%;

Англия – 17%;

Аргентина – 16%;

Норвегия – 6%;

Марокко – 4%;

Бельгия – 4%;

Швейцария – 3%.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Действующий победитель турнира – сборная Аргентины.

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