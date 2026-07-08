Ловчев сказал, что его удивило на ЧМ-2026: «Вы что, боженьки там, в ФИФА?»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев ответил, что его удивило на чемпионате мира-2026. Это отмена дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.
– Последнее ваше большое удивление на этом чемпионате?
– Знаете, мне футбол перестал в последнее время настолько уж нравиться! Даже не касаясь чемпионата мира!
Для меня футбол – это то детское впечатление, которое пронес через всю жизнь. Выхожу во двор. Наша команда – пять человек. Мы должны поскорее загнать этот мячик в чужие ворота. У нас не было «шахмат»: раскачивать их справа налево, катать мячик, контролировать... Надо поскорее забить, цель одна! Никаких «автобусов». А что видим на чемпионате мира? Это же дикость!
Вратарь хватает мяч – и обязательно заваливается. Лежит с ним. Чего ты ждешь? Пока команда соперников отойдет на свою половину, выстроится? Зачем даешь им время? Выноси быстрее, пока на чужой половине поля три защитника! А как подают угловые – это же ужас, что порой происходит...
– А что происходит?
– Подают у чужих ворот – отдают полузащитникам, те защитникам, от них вратарю. Я вообще в шоке! Честно! Это разве может нравиться? Но удивило по-настоящему другое. Отмена карточки американцу.
– Мне до сих пор кажется, что это сон.
– Это не сон – это безобразие, просто безобразие! Все перемешиваю с сегодняшней жизнью. Я уже взрослый дядька, мне 77 лет. Наверное, не так много осталось жить. Но я в шоковом состоянии от того, что творится в природе и мире.
Человек едва не ломает ногу другому. Судья и сам все видит, и ВАР ему подсказывает – красная карточка, краснее некуда. Вдруг отменяют! Причем говорят что-то странное. Как в гражданском суде, когда дают пять лет – но ты не сидишь. А сядешь, если еще что-то нарушишь. Вы что, боженьки там, в ФИФА? Футбол был до вас – и будет после. Не вам определять правила! Еще и говорят: чемпионат мира проходит в Америке, нам нужно, чтобы народу было на стадионе больше. При чем здесь это? Что вы несете? Это для меня главное потрясение чемпионата. Мне после этого даже неинтересно футбол смотреть.
- Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
- Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
- Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.
- Бельгия в итоге победила США и вышла в четвертьфинал.
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