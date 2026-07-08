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Тренер Египта раскритиковал ФИФА после матча с Аргентиной

Сегодня, 08:46
5

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан остался недоволен расписанием матчей ЧМ-2026 после игры с Аргентиной.

  • Египтяне проиграли аргентинцам 2:3 в 1/8 финала чемпионата мира-2026, ведя в счете 2:0 до 79-й минуты.
  • Во время игры температура воздуха в Атланте составляла +29°C.

«Тот, кто составляет расписание этих матчей, никогда не играл в футбол. Начало футбольного матча никогда не назначают на 12 часов дня», – сказал Хассан.

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Источник: The Athletic
Чемпионат мира Египет Аргентина Хассан Хоссам
Комментарии (5)
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Давид59
1783490705
Вообще -то условия для обеих команд были одинаковые. Лучше бы объяснил пассивную игру своей команды. Ну и Салах, похоже, команде не помогает, пешком ходит. Надо было ему дать минут 30 поиграть. А так - ни то, ни сё.
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BRO_football
1783494710
Вы сборная Египта. Живёте в Африке. Вам ли жаловаться на высокую температуру? Лучше объясни как вы за 13 минут 3 гола пропустили и просрали матч.
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vvv123
1783495103
Сам лох позорный!
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DeStar
1783495737
ну вчера сами слили. Арги задавили и сделали 3 гола за короткое время. кто ж виноват в этом? голы чистые, хорошие, не левые какие-то там. Я не болел за египет конечно, не особо хочу видеть команду такого уровня в 1/4) но когда египет вел - немного радовался, так как меня разочаровывает лёгчайшая сетка для аргентины где первый соперник уровня чм встретится им только в 1/2, так как даже швейцария.. это не уровень 1/4 , когда у других условные бельгии, марокко( а они хороши) норвеги и так далее. С такой группой и сеткой,уверен, и сборная россии реально могла бы быть 1/4 и в полуфинале, со швейцарами потягались бы точно
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Strige
1783496866
*** Египт ))
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