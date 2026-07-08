Тренер Египта раскритиковал ФИФА после матча с Аргентиной

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан остался недоволен расписанием матчей ЧМ-2026 после игры с Аргентиной.

Египтяне проиграли аргентинцам 2:3 в 1/8 финала чемпионата мира-2026, ведя в счете 2:0 до 79-й минуты.

Во время игры температура воздуха в Атланте составляла +29°C.

«Тот, кто составляет расписание этих матчей, никогда не играл в футбол. Начало футбольного матча никогда не назначают на 12 часов дня», – сказал Хассан.

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