Мостовой одним словом описал матч Аргентина – Египет

Александр Мостовой поделился впечатлениями от противостояния между сборными Аргентины и Египта в 1/8 финала ЧМ-2026.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Колумбией или Швейцарией.

«Это фантастика! То, что мы увидели сейчас, то, что увидели миллионы болельщиков футбола, ну, кроме как фантастикой назвать нельзя.

Что сотворили сборная Аргентины и Лионель Месси? Вы представляете! Человек не забивает пенальти, видно, что он сильно расстроен. Человеку скоро будет 40 лет, ребята.

Во втором тайме берeт опять ответственность на себя и опять сажает всю команду и тащит еe вперeд, забивает, отдаeт.

Ну, это фантастика. Это гений, гений, гений! После такой тяжелейшей игры, которая у них была до этого, они вытащили ещe одну сумасшедшую игру просто.

Аргентина! Фантастика! То, что творят эти парни, невообразимо. Ребята, футбол не обманешь!» – сказал Мостовой.

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