Все пары 1/4 финала ЧМ, ФИФА может снять бан с России, новые рекорды Месси, уход Сперцяна и другие новости

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Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира и вошел в тройку фаворитов на получение «Золотого мяча»

Аргентина вырвала победу над Египтом, проигрывая в два мяча до 79-й минуты – Месси расплакался после камбэка

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