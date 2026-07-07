«Краснодар» готовит конкретное предложение «Локомотиву» по Воробьеву

«Краснодар» предпринял попытку купить Дмитрия Воробьева у «Локомотива».
Вице-чемпион РПЛ готовит конкретное предложение по трансферу нападающего в размере 4,5 миллиона евро.
Ранее железнодорожники отказались отпускать игрока за 4 миллиона евро + бонусы.
В случае нового отказа «Краснодар» выйдет из переговоров.
Самому Воробьеву пообещали отдать 10-й номер, который принадлежал Эдуарду Сперцяну.
- Форвард перешел в «Локомотив» летом 2024 года.
- В прошлом сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.
- Основным претендентом на Воробьева считается «Спартак».
- Его рыночная цена – 6 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»