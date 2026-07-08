Шалимов объяснил эффективную игру Месси в матче Аргентина – Египет

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями по итогам матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Египта.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Колумбией или Швейцарией.

«Месси не забил пенальти и, наверное, себя винил. Он понимает, что это последний чемпионат мира, и вот так закончить – я не забил, мы проиграли и вылетели – было бы катастрофой», – сказал Шалимов.

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