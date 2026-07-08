Бубнов заподозрил аргентинцев в бессмертии: «Умеют спасаться от смерти»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от противостояния между сборными Аргентины и Египта в 1/8 финала ЧМ-2026.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Колумбией или Швейцарией.

«В предыдущей игре Кабо-Верде вырыло для Аргентины могилу, но только не смогли туда столкнуть в последний момент.

Сейчас, во второй игре, египтяне их туда столкнули, по пояс закопали. Казалось, всe, это уже могила и они не выберутся. Но всe-таки Месси и компания сумели выбраться из этой могилы и снова победили.

Посмотрим, что будет в четвертьфинале и на кого они попадут. Если их в очередной раз в могилу загонят, а они опять выберутся, то тогда получается, что они бессмертны. Бессмертны.

Последние две игры они играют очень плохо, отвратительно. Умеют спасаться от смерти, от последнего матча Лионеля Месси.

Но в любом случае если он станет чемпионом мира, я думаю, он уйдeт, потому что уже всe, такого фарта уже не будет.

Ну и в общем-то, такой команды, наверное, больше не будет, там нужно будет уже новую команду делать. Посмотрим», – сказал Бубнов.

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