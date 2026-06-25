Бубнов назвал условие для защиты титула Аргентины на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил, сможет ли сборная Аргентины выиграть чемпионат мира во второй раз подряд.
– Вы верите, что Аргентина во второй раз может выиграть?
– Могут. Если у него [Месси] всe нормально будет…
– Мне вот кажется, что будущие чемпионы мира всегда начинают не так уверенно. Часто очень натужно начинают.
– В принципе, да, такая статистика есть. Но есть и статистика, как у сборной Бразилии на чемпионате мира в Мексике в 1970 году. Всех клала от начала до конца.
- Аргентина стартовала на ЧМ-2026 с побед над Алжиром (3:0) и Австрией (2:0).
- Все пять голов сборной забил 39-летний Лионель Месси.
- Аргентинцы завершат групповой этап игрой с Иорданией.
Источник: «Коммент.Шоу»