Бубнов назвал условие для защиты титула Аргентины на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил, сможет ли сборная Аргентины выиграть чемпионат мира во второй раз подряд.

– Вы верите, что Аргентина во второй раз может выиграть?

– Могут. Если у него [Месси] всe нормально будет…

– Мне вот кажется, что будущие чемпионы мира всегда начинают не так уверенно. Часто очень натужно начинают.

– В принципе, да, такая статистика есть. Но есть и статистика, как у сборной Бразилии на чемпионате мира в Мексике в 1970 году. Всех клала от начала до конца.