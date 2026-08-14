Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о претендентах на победу в сезоне РПЛ.

«Прошло всего три тура… И эти туры говорят нам, что «Зенит» всe… «Зенит» уже не [явный] фаворит. Не фаворит. Там три фаворита. «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». И «Зенит» среди них…

Раньше как было – есть «Зенит» и есть те, кто могут побороться. Сейчас такого нет. Сейчас триумвират», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».