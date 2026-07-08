Гусев назвал желаемого победителя ЧМ-2026

Экс-тренер «Динамо» Ролан Гусев хочет, чтобы капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал чемпионом мира во второй раз подряд.

«Но вообще есть такое желание, чтобы чемпионат мира выиграл Лионель Месси.

Наверняка он для него будет последним, он своей карьерой в футболе и сборной заслужил, чтобы во второй раз выиграть чемпионат мира.

Только восхищение вызывает то, что он делает в своем возрасте. Аргентинцы добавили», – сказал Гусев.

Аргентина уже дошла до 1/4 финала ЧМ-2026, где встретится со Швейцарией.

В 2022 году «альбиселесте» стали чемпионами мира, обыграв в финале Францию по пенальти.

На текущем мундиале такой финальный матч может повториться.

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