Гусев ответил, чем его удивил ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился впечатлениями от чемпионата мира, идущего в США, Канаде и Мексике.

«Пока нет такого, что какая-то команда точно будет в финале. Я пока такого не увидел.

Бросается в глаза, что нет мальчиков для битья. Мы видели Кабо-Верде, Гану, Конго, которая пощипала португальцев. Думаю, определeнность наступит чуть позже.

При этом выше будут идти те же команды – испанцы, французы, португальцы, аргентинцы, немцы, англичане.

Кстати, хотел бы отметить Англию. Очень понравились во втором тайме матча с Хорватией. Думаю, они точно дойдут до полуфинала, если будут так играть», – сказал Гусев.