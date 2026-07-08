Губерниев обвинил Роналду в вылете сборной Португалии с ЧМ-2026

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира-2026.

«У них не было плана «Б», только план «А»: играть с Роналду в основе. Португалия не была единым механизмом, как Аргентина с Месси. Пускай проигравший плачет. Встроиться в игру команды Роналду не сумел, они все стали заложниками его величия, и поэтому так рано вылетели с чемпионата мира», – сказал Губерниев.

Португалия вылетела от Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (0:1).

Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

41-летний Роналду провел на поле всю игру и не отметился голевыми действиями.

Ранее он анонсировал, что текущий мундиаль станет последним в его карьере.

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