Гусев назвал самую сбалансированную сборную на ЧМ-2026: «Очень нравится эта команда»

Экс-тренер «Динамо» Ролан Гусев признался, что ему симпатична национальная сборная Норвегии на чемпионате мира.

«Из того, что я видел, сборная Норвегии – самая сбалансированная и организованная команда. У них есть свои явные лидеры Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд, поэтому все может быть. Могут быть как в полуфинале, так и в финале.

Наверное, опять же выделяются французы, но здесь можно ожидать все что угодно.

Аргентина, Франция, Англия, Норвегия и Испания – те команды, которые являются основными претендентами на победу в чемпионате мира.

Хотелось бы, чтобы норвежцы прошли как можно дальше, очень нравится эта команда«, – сказал Гусев.

Норвегия уже прошла в плей-офф ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар (2:1) и Бразилию (2:1).

Их соперник по 1/4 финала – Англия (12 июля, 00:00 мск).

В случае победы норвежцы выйдут на Аргентину или Швейцарию.

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