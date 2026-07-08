Гусев назвал самую сбалансированную сборную на ЧМ-2026: «Очень нравится эта команда»

Экс-тренер «Динамо» Ролан Гусев признался, что ему симпатична национальная сборная Норвегии на чемпионате мира.
«Из того, что я видел, сборная Норвегии – самая сбалансированная и организованная команда. У них есть свои явные лидеры Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд, поэтому все может быть. Могут быть как в полуфинале, так и в финале.
Наверное, опять же выделяются французы, но здесь можно ожидать все что угодно.
Аргентина, Франция, Англия, Норвегия и Испания – те команды, которые являются основными претендентами на победу в чемпионате мира.
Хотелось бы, чтобы норвежцы прошли как можно дальше, очень нравится эта команда«, – сказал Гусев.
- Норвегия уже прошла в плей-офф ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар (2:1) и Бразилию (2:1).
- Их соперник по 1/4 финала – Англия (12 июля, 00:00 мск).
- В случае победы норвежцы выйдут на Аргентину или Швейцарию.
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Источник: ТАСС