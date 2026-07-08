Месси прокомментировал незабитый пенальти в матче с Египтом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от незабитого пенальти с Египтом.

Аргентинцы победили Египет со счетом 3:2 в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

39-летний Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Это второй незабитый 11-метровый форварда на этом турнире.

«Я был очень зол из-за пенальти, очень переживал из-за того, что снова не забил. Если бы я забил пенальти в тот момент, это изменило бы ход игры.

Мы играли хорошо. Помимо пенальти, у нас были отличные моменты. Вратарь совершил несколько невероятных сэйвов. К счастью, в концовке у меня появился шанс. Это нечто особенное – иметь возможность помочь такой команде после того, что произошло», – сказал Месси.

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