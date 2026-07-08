Аршавин высказался о новом формате ЧМ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил новый формат чемпионата мира.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

На турнире впервые в истории участвуют 48 команд.

– Как вам новый формат ЧМ?

– Перед чемпионатом я вообще был против расширения. Теряется элитарность турнира. Но то, как все выглядит, – очень естественно. Сборные, которые принято считать очень слабыми, безнадежными не смотрятся. Даже несмотря на разгромные поражения. В целом все очень достойно. Думаю, в ФИФА очень довольны.

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