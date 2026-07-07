«Он превратился в зверя»: реакция Ибрагимовича на игру Месси в матче Аргентина – Египет

Златан Ибрагимович поделился впечатлениями по итогам матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Аргентины и Египта.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с Колумбией или Швейцарией.

«Он [Месси] превратился в зверя, и никто не смог его остановить. Он давил, давил, давил, стал тем игроком, которого я видел, которого мы привыкли видеть и которого видим до сих пор.

Вы также можете заметить, насколько он взволнован, сколько это значит для него.

Вспомните, он уже выигрывал чемпионат мира, множество трофеев и «Золотых мячей», но он все еще этого хочет – и это впечатляет», – сказал Ибрагимович.

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